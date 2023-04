La nuova maschera di Osimhen è con il numero 9. L’ortopedico a Radio Crc: La prossima sarà con il tricolore (Di giovedì 6 aprile 2023) “Questa mattina Osimhen ha ricevuto la sua nuova maschera con i superpoteri. Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi adesso è perfetta, è una seconda pelle”. Ad affermarlo, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio Crc, è stato ieri L’ortopedico Roberto Ruggiero. “L’abbiamo personalizzata con le iniziali ed il numero 9 – ha aggiunto. Ne abbiamo consegnata una, la seconda la stiamo realizzando e Osimhen l’avrà solo quando la matematica dirà che il Napoli avrà vinto lo scudetto. Questa nuova maschera avrà lo scudetto tricolore con un 3 stampato sul lato. Non ha più bisogno della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) “Questa mattinaha ricevuto la suacon i superpoteri. Nei tagli e nella forma è simile a quella precedente, ma è più perforante perché il calciatore nel volto si è modificato e quindi adesso è perfetta, è una seconda pelle”. Ad affermarlo, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma suCrc, è stato ieriRoberto Ruggiero. “L’abbiamo personalizzata con le iniziali ed il9 – ha aggiunto. Ne abbiamo consegnata una, la seconda la stiamo realizzando el’avrà solo quando la matematica dirà che il Napoli avrà vinto lo scudetto. Questaavrà lo scudettocon un 3 stampato sul lato. Non ha più bisogno della ...

