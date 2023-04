La Novak Djokovic Foundation sbarca a Roma, sarà partner del PL Open International (Di giovedì 6 aprile 2023) La Novak Djokovic Foundation approda a Roma nell’ambito del nuovo ITF da $25.000 al Forum Sport Center. L’associazione del numero 1 al mondo sarà infatti partner di PL Open per un evento che si preannuncia spettacolare. “Siamo onorati di lavorare insieme alla Novak Djokovic Foundation – racconta Petr Losev, founder di PL Open – in un progetto che abbina sport agonistico, sani valori, sociale e sostenibilità”. Tra le tante figure del mondo del tennis che hanno abbracciato questa sfida c’è anche Marco Panichi, da anni preparatore atletico del campione serbo e project manager di PL Open: “Sono davvero contento di poter organizzare un evento in ambito tennistico perché questo sport è, per ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Laapproda anell’ambito del nuovo ITF da $25.000 al Forum Sport Center. L’associazione del numero 1 al mondoinfattidi PLper un evento che si preannuncia spettacolare. “Siamo onorati di lavorare insieme alla– racconta Petr Losev, founder di PL– in un progetto che abbina sport agonistico, sani valori, sociale e sostenibilità”. Tra le tante figure del mondo del tennis che hanno abbracciato questa sfida c’è anche Marco Panichi, da anni preparatore atletico del campione serbo e project manager di PL: “Sono davvero contento di poter organizzare un evento in ambito tennistico perché questo sport è, per ...

