La notte è passata, Silvio Berlusconi è stabile e vigile (Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni di Silvio Berlusconi sono stazionarie, il Cav. è vigile, non è intubato, anche se la situazione generale rimane complessa. Una notte senza novità allarmanti - lo si è appreso in mattinata in ambienti vicini al Cav - quella trascorsa nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele (dove era stato ricoverato nella giornata di mercoledì 5 marzo) dal leader di Forza Italia. La scelta dei medici del ricovero in terapia intensiva è stata fatta a scopo precauzionale, per garantire al paziente un ambiente il più possibile protetto. I dottori stanno cercando di ridare al Cav. una corretta ossigenazione del sangue, in quanto la carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni disono stazionarie, il Cav. è, non è intubato, anche se la situazione generale rimane complessa. Unasenza novità allarmanti - lo si è appreso in mattinata in ambienti vicini al Cav - quella trascorsa nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele (dove era stato ricoverato nella giornata di mercoledì 5 marzo) dal leader di Forza Italia. La scelta dei medici del ricovero in terapia intensiva è stata fatta a scopo precauzionale, per garantire al paziente un ambiente il più possibile protetto. I dottori stanno cercando di ridare al Cav. una corretta ossigenazione del sangue, in quanto la carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il ...

