La lucida follia del palazzinaro di New York (Di giovedì 6 aprile 2023) C’è del metodo nella follia di Donald Trump. Che si tratti di follia non c’è dubbio: attaccare pubblicamente il giudice del proprio processo, insieme alla moglie e alla figlia non first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 6 aprile 2023) C’è del metodo nelladi Donald Trump. Che si tratti dinon c’è dubbio: attaccare pubblicamente il giudice del proprio processo, insieme alla moglie e alla figlia non first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camiziani : @mariamacina Follia lucida ! Adoro - fcriffo : @RobertoAvventu2 Follìa non tanto lucida. É ovviamente comandato ma si è calato benissimo nella parte. - Simonet19387358 : @RobertoAvventu2 Lucida follia,del resto gli occhi parlano.Basta vedere quelli dei 'nostri'accucciati in attesa del croccantino... - Cosimo80129919 : @Noi_briganti Se non sapete vendicare il diritto alla vita vuol dire che tutto deve andare come va. Tutti dovrebbe… - Mabu662 : @andiamoviaora Questi personaggi pubblici hanno parlato con la lucida follia di chi seguiva lo schema della narrati… -