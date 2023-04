La leucemia e la polmonite: ore d'ansia dopo il nuovo ricovero di Berlusconi. "E' grave ma stabile" (Di giovedì 6 aprile 2023) "È stabile, è una roccia. Silvio ce la farà anche stavolta". Paolo Berlusconi, lasciando il San Raffaele, ostenta ottimismo, al termine di una lunghissima giornata segnata dall'ansia e dalla grande ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) "È, è una roccia. Silvio ce la farà anche stavolta". Paolo, lasciando il San Raffaele, ostenta ottimismo, al termine di una lunghissima giornata segnata dall'e dalla grande ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: ?????? Secondo il Corriere della Sera, la polmonite che affligge #Berlusconi sarebbe conseguenza di una leucemia. - Bertolca10 : Timori per #SilvioBerlusconi dopo la sua prima notta in terapia intensiva. La polmonite potrebbe essere derivazione… - Stupormundi66 : RT @dariodangelo91: ?????? Secondo il Corriere della Sera, la polmonite che affligge #Berlusconi sarebbe conseguenza di una leucemia. - gender_meloni : @gildacana @ultimora_pol Probabile che la polmonite fosse causata dalla leucemia - MissLemon79 : Ma scusate ma a me che cazzo me ne dovrebbe fregare se Berlusconi ha la leucemia e la polmonite ed è grave? Addirit… -

«Berlusconi ha la leucemia: la polmonite è una conseguenza» Corriere del Ticino Silvio Berlusconi ancora ricoverato. Ecco come sta il leader di Forza Italia Il Corriere della Sera parla di problemi respiratori legati a una recidiva di polmonite, ma poi aggiunge un altro dettaglio ancora più serio: Silvio Berlusconi soffre di leucemia. Nessun bollettino ... Le condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffale: ha la leucemia A quanto riporta il Corriere della Sera la patologia del sangue che lo ha portato a essere ricoverato all’improvviso è la leucemia. La malattia ha causato anche il recente ricovero precedente. La ... Il Corriere della Sera parla di problemi respiratori legati a una recidiva di polmonite, ma poi aggiunge un altro dettaglio ancora più serio: Silvio Berlusconi soffre di leucemia. Nessun bollettino ...A quanto riporta il Corriere della Sera la patologia del sangue che lo ha portato a essere ricoverato all’improvviso è la leucemia. La malattia ha causato anche il recente ricovero precedente. La ...