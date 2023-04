Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DZedizioni : Nuova tappa #BlogTour per La guardiana dei draghi - La terza luna di Veronica Garreffa Celano ? Siamo ospiti di Le… - luisarizzitelli : RT @BakkaliOuidad: Lo #sport in Costituzione. Ieri alla Camera un altro passo importante. All'art. 33: «La Repubblica riconosce il valore e… - OI_journal : RT @NipPopOfficial: ??Con il progetto IN-JAPAN oggi si torna a parlare di cyberbullismo, in particolare di una sua conseguenza estrema. ??Vi… - NipPopOfficial : ??Con il progetto IN-JAPAN oggi si torna a parlare di cyberbullismo, in particolare di una sua conseguenza estrema.… - SaviniMassimo : RT @BakkaliOuidad: Lo #sport in Costituzione. Ieri alla Camera un altro passo importante. All'art. 33: «La Repubblica riconosce il valore e… -

Per questo consigliamo caldamente ladell'articolo di Antonio Maria Mira su Avvenire e la ... Anche se abbiamo visto la morte davanti a noi in mare",a ripetere. E ora "Vorrei andare in ...sul Sentierone la Fiera dei Librai in una 64esima edizione che si riprende i suoi spazi, ... Lacome porta della cultura "Tornare sul Sentierone è una grande soddisfazione per noi, non solo ...Tempo medio di: 3 minuti Come ogni weekend il Laveno Calcio è stato impegnato in diversi appuntamenti , ... Siin campo e il match continua ad essere intenso e fisico, senza particolare ...

La lettura torna al «Centro», sul Sentierone la Fiera dei librai - Il video L'Eco di Bergamo

L’APPUNTAMENTO. Dal 21 aprile al 1° maggio la manifestazione torna alle origini e si ripresenta nel Centro piacentiniano. Dal 21 aprile al 1 maggio si svolgerà la 64^ edizione della Fiera dei Librai B ...L’appuntamento, organizzato nei minimi dettagli da Paolo Fogante (titolare della tabaccheria sita in Via Colucci, Treia), ritorna dopo alcuni anni di assenza forzata. Hanno preso parte sia tabaccai in ...