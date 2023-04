La Lega Serie A spinge per il riconoscimento facciale negli stadi (Di giovedì 6 aprile 2023) I fatti accaduti durante Juventus-Inter con insulti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku, sta facendo accelerare le decisioni su come contrastare e punire un fenomeno inaccettabile che si sta verificando troppo spesso negli stadi italiani. Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A, che si è schierata subito al fianco L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) I fatti accaduti durante Juventus-Inter con insulti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku, sta facendo accelerare le decisioni su come contrastare e punire un fenomeno inaccettabile che si sta verificando troppo spessoitaliani. Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, laA, che si è schierata subito al fianco L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Comunicato della #LegaSerieA dopo #JuveInter: 'La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e og… - SerieA : Fuori i razzisti dagli stadi. La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. - sscnapoli : Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky,… - CalcioFinanza : La Lega Serie A spinge per il riconoscimento facciale dei tifosi negli stadi - T3br6 : @offome Qui mi sa il paragone va fatto tra serie A e lega pro , non tra serie A e oratorio -