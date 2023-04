La Lega insiste sulla sforbiciata al Pnrr (Di giovedì 6 aprile 2023) La parola d’ordine del governo sul Pnrr è minimizzare. E così il ministro Raffaele Fitto afferma che nell’esecutivo e nella maggioranza “si procede benissimo, senza alcuna difficoltà. Sento cose che non esistono”. Dunque le esternazioni della Lega che chiede di gettare la spugna laddove non si riescono a spendere i soldi sono frutto di una montatura giornalistica, evidentemente. La parola d’ordine del governo sul Pnrr è minimizzare. Per Fitto “si procede benissimo e senza alcuna difficoltà” Eppure ieri il senatore del Carroccio, Claudio Borghi, è tornato sulla questione. “Se si riesce a fare tutti i progetti bene e rapidi è un’ottima cosa. Problema è se invece ci si rende conto che questi progetti non sono facilmente realizzabili …Il Pnrr sono soldi a prestito, è un muto”. Come frutto di una montatura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) La parola d’ordine del governo sulè minimizzare. E così il ministro Raffaele Fitto afferma che nell’esecutivo e nella maggioranza “si procede benissimo, senza alcuna difficoltà. Sento cose che non esistono”. Dunque le esternazioni dellache chiede di gettare la spugna laddove non si riescono a spendere i soldi sono frutto di una montatura giornalistica, evidentemente. La parola d’ordine del governo sulè minimizzare. Per Fitto “si procede benissimo e senza alcuna difficoltà” Eppure ieri il senatore del Carroccio, Claudio Borghi, è tornatoquestione. “Se si riesce a fare tutti i progetti bene e rapidi è un’ottima cosa. Problema è se invece ci si rende conto che questi progetti non sono facilmente realizzabili …Ilsono soldi a prestito, è un muto”. Come frutto di una montatura ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AfinetAlberto : La Lega insiste sulla sforbiciata al Pnrr Ma Fitto si tiene stretti i denari! Continua la sfida tra Lega e FDI sul… - GDS_it : Fratelli d'Italia porta al tavolo la candidatura di Enrico Trantino per la poltrona di sindaco di #Catania, ma la L… - PicTolari1 : @avantibionda Insiste il CRETINO, ma non c'è nessuno nella Lega che prendeva almeno un 6 alle Elementari? Tutti Caproni ?? - AntonCristofari : RT @TgLa7: Il capogruppo della Lega Riccardo Molinari conferma le dure critiche e le preoccupazioni alla gestione del #Pnrr 'Io ho detto u… - EmilioBerettaF1 : Pnrr, Molinari (Lega) insiste: 'Meglio non spendere i soldi che spenderli male'. Fitto: 'Governo riferirà in Parlam… -