La Lega B contro il razzismo! (Di giovedì 6 aprile 2023) Il calcio italiano si schiera ancora una volta contro qualsiasi discriminazione razziale. In particolare, la Lega Serie B, sempre sensibile a tematiche di carattere sociale, aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori, promossa dalla FIGC, rinnovando l’impegno affinché non ci sia più spazio per questa inaccettabile piaga sociale. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e dopo il successo della campagna dello scorso anno, tutti i club della Serie BKT, per la 32esima giornata di campionato, si uniranno contro il razzismo per affermare che si è tutti uguali, ognuno con le proprie peculiarità. L’hashtag, divenuto ormai iconico, fa da eco a tutta una serie di attività che la Lega Serie B ha predisposto per veicolare il più possibile un messaggio antidiscriminatorio, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Il calcio italiano si schiera ancora una voltaqualsiasi discriminazione razziale. In particolare, laSerie B, sempre sensibile a tematiche di carattere sociale, aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori, promossa dalla FIGC, rinnovando l’impegno affinché non ci sia più spazio per questa inaccettabile piaga sociale. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e dopo il successo della campagna dello scorso anno, tutti i club della Serie BKT, per la 32esima giornata di campionato, si unirannoil razzismo per affermare che si è tutti uguali, ognuno con le proprie peculiarità. L’hashtag, divenuto ormai iconico, fa da eco a tutta una serie di attività che laSerie B ha predisposto per veicolare il più possibile un messaggio antidiscriminatorio, ...

