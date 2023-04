La Kiko di Percassi punta gli 800 milioni di ricavi nel 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Il percorso intrapreso da Kiko Milano – che si sta via via trasformando in un brand sempre più globale – sembra premiare l’azienda controllata al 100% dal gruppo Percassi attraverso la holding Odissea, che ha archiviato il 2022 con ricavi pari a 671 milioni di euro (una crescita del 42% rispetto all’esercizio chiuso nel 2021). L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) Il percorso intrapreso daMilano – che si sta via via trasformando in un brand sempre più globale – sembra premiare l’azienda controllata al 100% dal gruppoattraverso la holding Odissea, che ha archiviato il 2022 conpari a 671di euro (una crescita del 42% rispetto all’esercizio chiuso nel 2021). L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

