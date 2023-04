La Juventus sta valutando il ritorno di Spinazzola (Di giovedì 6 aprile 2023) Il terzino sinistro italiano non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo, i bianconeri vogliono approfittarne La Roma non riesce a trovare un accordo per il rinnovo di Leonardo Spinazzola, il cui contratto scade tra poco più di un anno. Le alte richieste degli agenti del terzino sinistro stanno mettendo a rischio la sua L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Il terzino sinistro italiano non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo, i bianconeri vogliono approfittarne La Roma non riesce a trovare un accordo per il rinnovo di Leonardo, il cui contratto scade tra poco più di un anno. Le alte richieste degli agenti del terzino sinistro stanno mettendo a rischio la sua L'articolo

