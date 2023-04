La guida per segno alla Luna Piena Rosa in Bilancia di aprile (Di giovedì 6 aprile 2023) La prima Luna Piena dell’anno astrologico è quasi arrivata e questa volta si trova nel segno della Bilancia e ha raggiunto il culmine il 6 aprile, poco dopo le 18.30. Ogni Luna Piena rappresenta il culmine del rispettivo ciclo Lunare e ci offre l’opportunità di riflettere, liberare e manifestare. Ma a seconda del vostro segno Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 aprile 2023) La primadell’anno astrologico è quasi arrivata e questa volta si trova neldellae ha raggiunto il culmine il 6, poco dopo le 18.30. Ognirappresenta il culmine del rispettivo ciclore e ci offre l’opportunità di riflettere, liberare e manifestare. Ma a seconda del vostro

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : La sospensione della patente non basta per chi guida imprudentemente. Davanti a oltre 3mila morti sulle strade per… - CardRavasi : La gente spesso non ha fiducia nelle classi politiche e dirigenti perché vede la sola corsa all'interesse personale… - emergency_ong : ??“La #comunicazione della #guerra. Guida pratica per farsi le domande giuste”: ne parliamo con studenti e studentes… - PantheonVerona : Roberto Massucci, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, torna a Verona, dopo trent’anni, per assumere la guid… - algirone : @P_M_1960 Ci sono stato parecchi anni fa, e il caso volle che nel gruppo della guida ci fosse il cantante Fabio Con… -