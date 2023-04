La foto di Trump e la folla

Leggi su butac

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il 4 aprile 2023 sul profilo di Ericè apparso questo tweet: Rilanciato anche da filoiani in Italia, peccato che come altre in precedenza anche in questo caso siamo di fronte ad un’immagine generata dal computer. Immagine che – basta ingrandirla per rendersene conto – mostra volti malfatti praticamente di tutta laalle spalle di Donald. Probabile che sia lo stesso Ericad aver chiesto a un’AI di realizzare quell’immagine per usarla in difesa del padre in queste ore che lo vedono sul banco degli imputati a difendersi da 34 capi d’accusa. L’intelligenza artificiale negli ultimi tempi è stata usata più e più volte per fare falsi di, così come del Papa. Ve lo raccontiamo solo e unicamente a scopo didattico, per ripetere per l’ennesima volta che ...