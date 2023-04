La fiducia dei genitori? “Oggi te la devi conquistare”. “Docenti ad ottobre, scuole che chiudono, senza carta e pennarelli, perché in Tv non si parla di questo? ” INTERVISTA alla professoressa Cau (Di giovedì 6 aprile 2023) Giuliana Cau insegna lettere in un liceo della provincia di Sassari. Proviene dalla scuola media e dal sostegno. E’ entrata in ruolo otto anni orsono, dopo sette di precariato. E pensando al precariato non può, la prof, non pensare alla precarizzazione crescente del lavoro e delle condizioni di vita cui sono destinati tanti giovani sardi, e dunque anche tanti suoi studenti, una volta diplomati. Il precariato scolastico, l’incertezza lavorativa e sociale cui andranno incontro tanti studenti, la crisi dell’istruzione, sono alcuni dei temi che la professoressa Cau vorrebbe fossero affrontati, assieme a tantissimi altri, in trasmissioni televisive di intrattenimento culturale e di approfondimento. E invece? E invece quelle poche volte in cui si parla di scuola si parla delle solite questioni che fanno ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Giuliana Cau insegna lettere in un liceo della provincia di Sassari. Proviene dscuola media e dal sostegno. E’ entrata in ruolo otto anni orsono, dopo sette di precariato. E pensando al precariato non può, la prof, non pensareprecarizzazione crescente del lavoro e delle condizioni di vita cui sono destinati tanti giovani sardi, e dunque anche tanti suoi studenti, una volta diplomati. Il precariato scolastico, l’incertezza lavorativa e sociale cui andranno incontro tanti studenti, la crisi dell’istruzione, sono alcuni dei temi che laCau vorrebbe fossero affrontati, assieme a tantissimi altri, in trasmissioni televisive di intrattenimento culturale e di approfondimento. E invece? E invece quelle poche volte in cui sidi scuola sidelle solite questioni che fanno ...

