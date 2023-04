La donna con le labbra più grandi del mondo piange : “Non trovo un fidanzato” (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr — Più che delle proverbiali «labbra a canotto», qui si potrebbe parlare di un lavoretto di chirurgia estetica più simile a un prolasso anale: appartengono a Andrea Emilova Ivanova, 25enne bulgara che afferma — le crediamo sulla parola — di possedere il paio di labbra più grandi del mondo. Le sono costate circa 20mila sterline per 43 interventi di varia natura. La donna con le labbra più grandi del mondo piange Quello che invece non può comprare è l’amore della sua vita: nonostante abbia ricevuto l’attenzione di migliaia di uomini sui social, nella vita reale non c’è uno straccio di pretendente — uno che vada bene a lei, per lo meno — che la porti all’altare. A dimostrazione del fatto che l’interesse maschile percepito sui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr — Più che delle proverbiali «a canotto», qui si potrebbe parlare di un lavoretto di chirurgia estetica più simile a un prolasso anale: appartengono a Andrea Emilova Ivanova, 25enne bulgara che afferma — le crediamo sulla parola — di possedere il paio dipiùdel. Le sono costate circa 20mila sterline per 43 interventi di varia natura. Lacon lepiùdelQuello che invece non può comprare è l’amore della sua vita: nonostante abbia ricevuto l’attenzione di migliaia di uomini sui social, nella vita reale non c’è uno straccio di pretendente — uno che vada bene a lei, per lo meno — che la porti all’altare. A dimostrazione del fatto che l’interesse maschile percepito sui ...

