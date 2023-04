La curva della Juventus chiusa per un turno per gli insulti razzisti a Lukaku (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - "Obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Tribuna Sud', primo anello, privo di spettatori". Questa la sanzione del giudice sportivo alla Juventus per gli insulti razzisti indirizzati a Romelu Lukaku nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Inter. Gli insulti razzisti a Lukaku "provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti" della curva della Juve. È quanto emerge dalle motivazioni della decisione del giudice sportivo Alessandro Zampone di chiudere per un turno il settore in questione dopo la semifinale di andata di Coppa Italia Juve-Inter. A questo si aggiungono tre giornate di squalifica a Cuadrado, e una ad ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - "Obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Tribuna Sud', primo anello, privo di spettatori". Questa la sanzione del giudice sportivo allaper gliindirizzati a Romelunel corsosemifinale di andata di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Inter. Gli"provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti"Juve. È quanto emerge dalle motivazionidecisione del giudice sportivo Alessandro Zampone di chiudere per unil settore in questione dopo la semifinale di andata di Coppa Italia Juve-Inter. A questo si aggiungono tre giornate di squalifica a Cuadrado, e una ad ...

