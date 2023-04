La curva della Juventus chiusa per un turno per gli insulti razzisti a Lukaku

(Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - "Obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Tribuna Sud', primo anello, privo di spettatori". Questa la sanzione del giudice sportivo allaper gliindirizzati a Romelunel corsosemifinale di andata di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Inter. Gli"provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti"Juve. È quanto emerge dalle motivazionidecisione del giudice sportivo Alessandro Zampone di chiudere per unil settore in questione dopo la semifinale di andata di Coppa Italia Juve-Inter. A questo si aggiungono tre giornate di squalifica a Cuadrado, e una ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio d… - mirkonicolino : La #Juventus, esattamente come la #Lazio, ha collaborato fattivamente all'individuazione dei deficienti, eppure per… - mirkonicolino : Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della… - dianagiu1952 : RT @ingobbito: Ma le sanzioni? Le squalifiche? Le chiusure della curva? I titoli sui giornali? Ì tweet di solidarietà dei benpensanti catto… - sangueneIlevene : Comunque fatemi capire: l’ammonizione per esultanza provocatoria davanti alla curva della squadra avversaria scatta… -

Fiamma Torrese Academy super al torneo Volleyoung Chi semina talento raccoglie vittorie: successo alla 12esima edizionecompetizione Le ricerche effettuate dai carabinieri di Torre Annunziata ...Romelu Lukaku ha chiesto scusa con i tifosi interisti presenti all'Arechi, in occasionesfida contro la Salernitana . L'attaccante ha sbagliato totalmente sottoporta in un'occasione ...Nord ...Laè occupata da un centinaio di ultras dello Zimbru, mentre i managersquadra hanno offerto biglietti gratis a tutte le scuolecittà per riempire gli spalti e coltivare una nuova ...

Juve, tifosi contro la squalifica della curva col Napoli: "Un'ingiustizia" Tuttosport

Dopo il polverone Lukaku è esplosa la rabbia dei tifosi per una clip social dove si sentono insulti razzisti all'attaccante della Juve che però non sono stati puniti ...Annuncio vendita Opel Corsa 1.3 CDTI 95CV F.AP. 3 porte b-color usata del 2011 a Viareggio, Lucca nella sezione Auto usate di Automoto.it ...