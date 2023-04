La cura Rocca per le liste d’attesa nel Lazio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 6 aprile 2023) Con 600 posti letto extra per gli ospedali e 7 ispettori a caccia di criticità nei pronto soccorso laziali, Francescoconta di risolvere i problemi della sanità regionale e, in particolare, delle. Proprio così, per il governatore i posti letto messi a disposizione dai privati – circa 10 letti per ogni struttura – e i 7 Sherlock Holmes sanitari sarebbero ladecisiva per evitare plotoni di pazienti ammassati per giorni in corsia ad aspettare il proprio turno. Una vera e propria campagna mediatica. Operazione mediatica del governatore del. Un pool di fedelissimi sorveglierà i pronto soccorso per risolvere il problema delleSenza alcun cenno alle risorse aggiuntive per assumere nuovo personale sanitario o incrementare il ...