La cospirazione del Cairo, la recensione: un raffinato thriller esplora le contraddizioni dell'Egitto di oggi (Di giovedì 6 aprile 2023) La recensione de La cospirazione del Cairo, thriller di spionaggio diretto da Tarik Saleh che svela i retroscena dei conflitti tra potere politico e religioso in Egitto. La vocazione da thriller si fonde con la riflessione sui meccanismi che regolano il potere religioso, sulla corruzione dello stato egiziano e su cosa significhi in concreto essere un bravo mussulmano ne La cospirazione del Cairo, nuova fatica del regista di The Contractor e Ray Donovan Tarik Saleh. La pellicola, un thriller raffinato che si concentra sui meccanismi segreti che regolano l'elezione di un capo religioso tra ricatti, omicidi e spionaggio, predilige il focus sulla dimensione religiosa alle scene prettamente action e si ...

