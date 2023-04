La corsa dei tassi d’interesse: l’arduo compito delle banche centrali (Di giovedì 6 aprile 2023) A seguito del recente scombussolamento del sistema bancario, continua a rimbalzare la parola “recessione”. Dove vari esperti oggi prevedono un rallentamento dell’economia in Occidente entro qualche mese. La repentina salita dei tassi d’interesse secondo alcuni avrebbe già raggiunto il picco. E molti si aspettano una loro frenata, se non un loro ribasso, a ridare maggiore liquidità al sistema bancario. La Cina, dal canto suo secondo gli ultimi dati PMI, nel settore manifatturiero non cresce secondo le aspettative. Ma è soprattutto il settore dei servizi a trainare in questo momento, come in Occidente, la sua crescita economica. Proprio a causa di questa lenta ripartenza però, per mantenere il prezzo del petrolio sopra gli 80 dollari a barile, l’OPEC+ ha annunciato recentemente un taglio della produzione. Presidente BCE Christine Lagarde/ FOTO ANSA/ ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 aprile 2023) A seguito del recente scombussolamento del sistema bancario, continua a rimbalzare la parola “recessione”. Dove vari esperti oggi prevedono un rallentamento dell’economia in Occidente entro qualche mese. La repentina salita deisecondo alcuni avrebbe già raggiunto il picco. E molti si aspettano una loro frenata, se non un loro ribasso, a ridare maggiore liquidità al sistema bancario. La Cina, dal canto suo secondo gli ultimi dati PMI, nel settore manifatturiero non cresce secondo le aspettative. Ma è soprattutto il settore dei servizi a trainare in questo momento, come in Occidente, la sua crescita economica. Proprio a causa di questa lenta ripartenza però, per mantenere il prezzo del petrolio sopra gli 80 dollari a barile, l’OPEC+ ha annunciato recentemente un taglio della produzione. Presidente BCE Christine Lagarde/ FOTO ANSA/ ...

