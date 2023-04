La coppia in fuga con un animale selvatico, l'appello: "È in pericolo, deve essere liberato" (Di giovedì 6 aprile 2023) La polizia australiana sta cercando una coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza, avvistati in una stazione ferroviaria a nord di Brisbane con in braccio un cucciolo di ornitorinco. Gli agenti hanno lanciato un Leggi su europa.today (Di giovedì 6 aprile 2023) La polizia australiana sta cercando unadi giovani, un ragazzo e una ragazza, avvistati in una stazione ferroviaria a nord di Brisbane con in braccio un cucciolo di ornitorinco. Gli agenti hanno lanciato un

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Continua a gonfie vele la storia d’amore tra #ErosRamazzotti e Dalila Gelsomino. La coppia è stata paparazzata durante una fug… - fanpage : Continua a gonfie vele la storia d’amore tra #ErosRamazzotti e Dalila Gelsomino. La coppia è stata paparazzata dura… - Piergiulio58 : In fuga da Olanda con figli, arrestati per sottrazione minori. Mandato arresto europeo per coppia, stavano per togl… - AnsaMarche : In fuga da Olanda con figli, arrestati per sottrazione minori. Mandato arresto europeo per coppia, stavano per togl… - EraldoFR : La fuitina, regionalismo estratto dal siciliano con il significato di 'fuga repentina',[1] identifica l'allontaname… -