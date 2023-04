La Cina rappresenta i due terzi delle nuove centrali a carbone (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) - La Cina rappresenta più di due terzi della nuova potenza a carbone prevista a livello mondiale, con 366 gigawatt (GW) di capacità aggiuntiva pianificata o in costruzione. E' quanto emerge da un rapporto di un gruppo di think tank guidati dal Global Energy Monitor (GEM). Le nuovi centrali a carbone in tutto il mondo aggiungeranno 537 GW, in ripresa rispetto al minimo storico di 479 GW dell'anno precedente, con la Cina che rappresenta il 68% del totale. Le centrali a carbone sono uno dei sistemi più inquinanti al mondo. Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) - Lapiù di duedella nuova potenza aprevista a livello mondiale, con 366 gigawatt (GW) di capacità aggiuntiva pianificata o in costruzione. E' quanto emerge da un rapporto di un gruppo di think tank guidati dal Global Energy Monitor (GEM). Le nuoviin tutto il mondo aggiungeranno 537 GW, in ripresa rispetto al minimo storico di 479 GW dell'anno precedente, con lacheil 68% del totale. Lesono uno dei sistemi più inquinanti al mondo.

