La Casa Bianca fa rapporto al Congresso sul ritiro dall'Afghanistan: "Unica scelta possibile a causa delle condizioni lasciate da Trump" (Di giovedì 6 aprile 2023) Un ritiro inevitabile per le condizioni che si erano venute a creare a causa della gestione del dossier da parte della precedente amministrazione. Può essere riassunto così il contenuto del rapporto di 12 pagine che la Casa Bianca ha fornito al Congresso americano per spiegare i motivi che hanno portato alla decisione del presidente Joe Biden di ordinare il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Un ritiro avvenuto in maniera disordinata che ha provocato, tra attentati dei terroristi dello Stato Islamico e la disperazione della folla che si accalcava dentro e fuori gli edifici dell'aeroporto di Kabul, numerose vittime tra i cittadini afghani che tentavano di fuggire da un futuro sotto l'Emirato Islamico ...

