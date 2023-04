La candidatura di Robert F. Kennedy jr: un No vax alla Casa Bianca nel 2024? (Di giovedì 6 aprile 2023) Avevamo lasciato Robert F. Kennedy jr a fare sparate paragonando Anna Frank e i No vax. Anche se in Casa sua si entrava soltanto se immunizzati. Il nipote di JFK è un No vax di fatto e nella sua furia di propaganda ha anche fatto un salto a Milano. Dove ha arringato la folla sul Green pass come colpo di Stato. Ora si candida a prendere il posto di Joe Biden alla Casa Bianca. Figlio di Robert F. Kennedy, Bob F. Kennedy Jr è stato un autore di successo e un avvocato impegnato in prima linea per l’ambiente. Una decina di anni fa è divenuto ossessionato dai vaccini. Salendo agli onori delle cronache come una della maggiori voci del movimento No-vax durante la pandemia di Covid-19. Nel 2021 ha pubblicato il libro “The Real Anthony ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Avevamo lasciatoF.jr a fare sparate paragonando Anna Frank e i No vax. Anche se insua si entrava soltanto se immunizzati. Il nipote di JFK è un No vax di fatto e nella sua furia di propaganda ha anche fatto un salto a Milano. Dove ha arringato la folla sul Green pass come colpo di Stato. Ora si candida a prendere il posto di Joe Biden. Figlio diF., Bob F.Jr è stato un autore di successo e un avvocato impegnato in prima linea per l’ambiente. Una decina di anni fa è divenuto ossessionato dai vaccini. Salendo agli onori delle cronache come una della maggiori voci del movimento No-vax durante la pandemia di Covid-19. Nel 2021 ha pubblicato il libro “The Real Anthony ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marc852835993 : Il titolo di open (??????): 'La candidatura di Robert F. Kennedy jr: un No vax alla Casa Bianca nel 2024?'. Ho avuto i… - xiana44698880 : RT @LBasemi: ?? BREAKING ?????? Robert F. Kennedy Jr. è in corsa per la presidenza. Kennedy ha presentato una dichiarazione di candidatura… - DavidexEudaimon : RT @LBasemi: ?? BREAKING ?????? Robert F. Kennedy Jr. è in corsa per la presidenza. Kennedy ha presentato una dichiarazione di candidatura… - Georges_39 : RT @LBasemi: ?? BREAKING ?????? Robert F. Kennedy Jr. è in corsa per la presidenza. Kennedy ha presentato una dichiarazione di candidatura… - actarus1070 : ???? ROBERT F. KENNEDY JR. SI CANDIDA ALLA PRESIDENZA Robert Fitzgerald Kennedy, Jr., nipote di JFK, ha presentato u… -