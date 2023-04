La Cancer Society canadese non ha «consigliato alle donne trans lo screening al collo dell’utero»

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 aprile 2023) Non è la prima volta che il Canada finisce al centro della disinformazione per le sue politiche liberali e progressiste, per quanto riguarda la salute mentale ma non solo. L’ultimo caso di cui si mormora sul web riguarda il presunto consiglio per la prevenzione del cancro al, che gli utenti sostengono sia stato rivolto anche a chi è sprovvisto di tale parte corporea. Vediamo cos’è successo. Per chi ha fretta: Sul web circola la voce secondo cui «la, dice che anche idovrebbero sottoporsi alloper il cancro al(anche se non lo hanno)». Chi condivide la notizia fa affidamento al titolo clickbait di un portale che si smentisce da solo, poche righe più ...