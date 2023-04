La Camera di Commercio incontra gli imprenditori, Giovanni Acampora: “Siamo al vostro fianco” (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha voluto incontrare gli imprenditori che operano nel sistema di certificazione delle DOP “Fagiolo cannellino di Atina”, “Peperone di Pontecorvo” e “Pecorino di Picinisco”, ribadendo il massimo supporto dell’Ente a queste preziose realtà del territorio. “É nostro obiettivo sostenervi e accompagnarvi in un cammino di tutela, L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Presidente delladiFrosinone Latina,, ha volutore gliche operano nel sistema di certificazione delle DOP “Fagiolo cannellino di Atina”, “Peperone di Pontecorvo” e “Pecorino di Picinisco”, ribadendo il massimo supporto dell’Ente a queste preziose realtà del territorio. “É nostro obiettivo sostenervi e accompagnarvi in un cammino di tutela, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : La Camera di Commercio incontra gli imprenditori, Giovanni Acampora: “Siamo al vostro fianco” - infoitscienza : Sistema di certificazione delle DOP, la Camera di Commercio incontra gli imprenditori - USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: CDA Crowley: La Camera di commercio ???? in Italia ha svolto un ruolo essenziale nel promuovere la prosperità e creare pos… - ferpress : #Ravenna: de Pascale, Camera commercio sia capofila per recupero deficit infrastrutturale e sviluppo #porto - apeindiana : RT @CarloVischi: Si parte #bto2023 #firenze (@ Camera Di Commercio in Firenze, FI) -