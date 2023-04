Kourtney Kardashian ha perso la giacca da sposa | ricompensa per chi la trova

(Di giovedì 6 aprile 2023) Quando nei primi mesi del 2021 hanno iniziato a trapelare le indiscrezioni sulla love story trae Travis Barker, in pochi avrebbero scommesso sulla durata di questo amore insolito. Lui punk-rocker, lei influencer del notissimo clan: benché i due fossero amici di vecchia data, sembravano distanti anni luce l’uno dall’altra. Invece poi è successo che la coppia non solo si è fidanzata (lui le ha regalato un anello da capogiro) ma si è ancheta… tre volte. Adesso è già tempo di festeggiare l’anniversario. Follia a Las Vegas La cerimonia a sorpresa“Un anno fa oggi un finto Elvis, dopo i Grammy e dopo troppa tequila, hato me e Travis in una cappella di Las Vegas. E’ stata una delle notti più belle della mia vita”, scrive Kortuneysu ...

e Travis Barker, nozze da sogno a Portofino Instagram content This content can also be viewed on the site it ...... torna di moda il look di Euphoria: l'Hourglass nails A rilanciarla in questo 2023 è niente meno che, la ricchissima imprenditrice della nota famiglia americana. Si tratta della ...

A distanza di un anno dalle nozze tra Kourtney Kardashian e Travis Barker si torna a parlare del matrimonio della coppia sposatasi a Portofino il 22 maggio 2022 davanti a un nutrito gruppo di amici e ...Sarà disponibile dal 13 aprile e conterrà anche immagini dell'archivio personale degli sposi. Scopriremo cosa è successo nei tre matrimoni di Las Vegas, Santa Barbara e Portofino ...