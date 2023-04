Juventus Women, Pedersen: «La partita per il cambiamento climatico è lunga da giocare» (Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole di Sofie Junge Pedersen sul cambiamento climatico: «Convincere gli appassionati di calcio a fare ognuno la propria parte sarebbe una vittoria» Sofie Junge Pedersen, centrocampista della Juventus Women, ha rilasciato una lunga intervista su La Repubblica, dove ha presentato la ong WePlayGreen2, fondazione ambientalista creata dall’ex Sampdoria, Morten Thorsby, e di cui la calciatrice danese è una testimonial. Di seguito le sue parole. LOTTA AL cambiamento climatico – La partita da giocare è lunga, ma se riusciamo a convincere gli appassionati di calcio a fare ognuno la propria parte per la salvaguardia della Terra, allora sì che lo sport avrà trovato la sua vittoria più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole di Sofie Jungesul: «Convincere gli appassionati di calcio a fare ognuno la propria parte sarebbe una vittoria» Sofie Junge, centrocampista della, ha rilasciato unaintervista su La Repubblica, dove ha presentato la ong WePlayGreen2, fondazione ambientalista creata dall’ex Sampdoria, Morten Thorsby, e di cui la calciatrice danese è una testimonial. Di seguito le sue parole. LOTTA AL– Lada, ma se riusciamo a convincere gli appassionati di calcio a fare ognuno la propria parte per la salvaguardia della Terra, allora sì che lo sport avrà trovato la sua vittoria più ...

