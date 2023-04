Juventus | rinnovata la collaborazione con Save the Children | avanti insieme fino al 2026

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nella giornata odierna l’amministratore delegato della, Maurizio Scanavino, ha fatto visita al nuovo Hub Educativo del quartiere Vallette, a Torino, a fianco della CEO dithe, Daniela Fatarella. Le due società, infatti, hanno confermato l’importanteiniziata nel 2019 e caratterizzata dal sogno comune di investire sulle nuove generazioni, intervenendo nei contesti e situazioni esposti a maggiore fragilità sociale. Per prima cosa la partnership ha permesso la riqualificazione dell’Hub Educativo 0-18 un luogo eterogeneo, che vede coesistere famiglie italiane e nuclei stranieri di immigrazione più recente, a 800 metri dall’Allianz Stadium, sito in uno dei sette quartieri torinesi fortemente esposti a fragilità economica e sociale.the ...

Un’importante pedina avrebbe rifiutato l’ultima offerta di rinnovo avanzata dal suo club: la Juventus può prenderla in estate per 40 milioni Dici Derby d’Italia, dici polemiche. Il nuovo scontro tra ...Il contratto di Cuadrado scade il prossimo trenta giugno e sembra proprio che il suo futuro debba essere ancora alla Juventus.