Juventus-Inter: un dirigente nerazzurro ha cercato di venire al contatto fisico con Massa (Di giovedì 6 aprile 2023) Dario Baccin, dirigente dell’Inter, avrebbe insultato ripetutamente l’arbitro Massa e avrebbe cercato di venire al contatto fisico con lui Dario Baccin, dirigente dell’Inter, avrebbe insultato ripetutamente l’arbitro Massa e avrebbe cercato di venire al contatto fisico con il direttore di gara. Non ci sarebbe invece traccia degli episodi avvenuti negli spogliatoi della gara nelle quattro pagine che gli ispettori della Procura Federale hanno riempito dopo quello che è successo dopo l’ottantesimo minuto di gioco di Juventus-Inter. Lo riporta La Stampa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Dario Baccin,dell’, avrebbe insultato ripetutamente l’arbitroe avrebbedialcon lui Dario Baccin,dell’, avrebbe insultato ripetutamente l’arbitroe avrebbedialcon il direttore di gara. Non ci sarebbe invece traccia degli episodi avvenuti negli spogliatoi della gara nelle quattro pagine che gli ispettori della Procura Federale hanno riempito dopo quello che è successo dopo l’ottantesimo minuto di gioco di. Lo riporta La Stampa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juventus - Inter: un dirigente nerazzurro ha cercato di venire al contatto fisico con Massa Dario Baccin, dirigente dell'Inter, avrebbe insultato ripetutamente l'arbitro Massa e avrebbe cercato di venire al contatto fisico con lui Dario Baccin, dirigente dell'Inter, avrebbe insultato ripetutamente l'arbitro Massa e avrebbe cercato di venire al contatto fisico con il direttore di gara. Non ci sarebbe invece traccia degli episodi avvenuti negli spogliatoi ...