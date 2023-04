Juventus-Inter, rissa negli spogliatoi a fine gara? Non per gli arbitri – CdS (Di giovedì 6 aprile 2023) C’è chi, al termine di Juventus-Inter di martedì sera, ha parlato di rissa negli spogliatoi (la terza quindi, dopo le due in campo prima e dopo il triplice fischio). Questo non risulta al Corriere dello Sport, stando alle indiscrezioni dal Giudice Sportivo. TUTTO RIENTRATO? – Già da martedì notte circolava la voce di una nuova rissa fra i giocatori di Inter e Juventus, avvenuta nel tunnel che porta agli spogliatoi dell’Allianz Stadium. Un fatto ovviamente non ripreso dalle TV, di cui non si è avuta prova in queste oltre trentasei ore che hanno seguito la partita. Il Corriere dello Sport resta sulla linea del “non sembra essere successo nulla”, perché da quanto raccolto a livello arbitrale nel referto non ci sarebbe traccia di quanto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) C’è chi, al termine didi martedì sera, ha parlato di(la terza quindi, dopo le due in campo prima e dopo il triplice fischio). Questo non risulta al Corriere dello Sport, stando alle indiscrezioni dal Giudice Sportivo. TUTTO RIENTRATO? – Già da martedì notte circolava la voce di una nuovafra i giocatori di, avvenuta nel tunnel che porta aglidell’Allianz Stadium. Un fatto ovviamente non ripreso dalle TV, di cui non si è avuta prova in queste oltre trentasei ore che hanno seguito la partita. Il Corriere dello Sport resta sulla linea del “non sembra essere successo nulla”, perché da quanto raccolto a livello arbitrale nel referto non ci sarebbe traccia di quanto ...

