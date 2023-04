Juventus-Inter | pugno duro | stangate a calciatori | tifosi e dirigenti

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo dopo le due semifinali di Coppa Italia. Nella prima sfida in campo, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di Cuadrado e Lukaku su calcio rigore. Tensione dopo il gol del belga, il calciatore ha esultato contro la curva deibianconeri, poi si è verificata una rissa tra calciatore. Momento di tensione tra Cuadrado e Handanovic, espulsi e costretti a saltare il ritorno, out anche Lukaku. Nell’altra semifinale colpo della Fiorentina sul campo della Cremonese, i gol sono stati realizzati da Cabral e Nico Gonzalez per il definitivo 0-2. foto AnsaGli squalificati in Coppa Italia Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 aprile 2023, ha ...

Le decisioni del Giudice sportivo sul derby d'Italia valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia

(ANSA) - ROME, APR 6 - Juventus was sentenced Thursday to play one match with the first ring of its ultra end stand empty of fans after racist chants against Inter's Belgium striker Romelu Lukaku in ...