Juventus-Inter, La Stampa: "Un dirigente nerazzurro ha cercato il contatto fisico con Massa"

Quattro pagine di allegati. E' il contenuto di ciò che hanno annotato i tre ispettori della Procura Federale presenti allo Stadium per Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, macchiata dai cori razzisti rivolti a Lukaku, oltre che da un finale convulso che ha coinvolto giocatori e, a quanto pare, anche dirigenti. Lo riporta La Stampa, che rivela anche un dettaglio di cosa è stato riportato nel referto dagli ispettori: "Dario Baccin (dirigente dell'Inter, ndr) tentava più volte di arrivare al contatto fisico con l'arbitro. Impedito nell'intento grazie all'Intervento di altri dirigenti della propria società proferiva all'indirizzo del direttore di gara ripetute espressioni offensive".

