Juventus-Inter | il Giudice Sportiva grazia la curva razzista! La pena

(Di giovedì 6 aprile 2023) IlSportivo ha emesso le sue sentenze in merito a, semifinale di andata di Coppa Italia.molto ridotta per quanto riguarda labianconera che ha più riprese ha espresso cori razzisti verso Lukaku PROVVEDIMENTO ? La delibera delSportivo: “Ilsportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc.occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc.nazionale Lukaku Bolingoli Romelu; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - sportface2016 : #JuventusInter, #Cuadrado ringrazia Gesù sui social. Tanti insulti, anche commenti razzisti sotto al post - forumJuventus : Ogni episodio di razzismo va condannato! ?? La #Juventus lo fa da sempre! La cosa triste, invece, è notare come pers… - news24_inter : #JuventusInter, spunta un dialogo tra Cuadrado e Lukaku. Cosa è successo? - InterHubOff : ??JUVENTUS-INTER ?? Juve: una gara con settore “Tribuna sud” privo di spettatori ?? Cuadrado: 3 giornate di stop e am… -

Dopo il pari per 1 - 1 con l'in coppa Italia lascende di nuovo in campo. Sabato alle 20.45 c'è Lazio -. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo, che sarà ...L'infuocato finale della partita di Coppa Italia tra, di scena martedì sera all'Allianz Stadium di Torino, ha inevitabilmente riaperto la polemica per il razzismo negli stadi . Negli ultimi minuti si è infatti scatenata una rissa in ...Dopo il caso Lukaku in, Stefano Pioli dice la sua sul razzismo nel calcio italiano: "Provo un grande dispiacere, ma sono convinto che si tratti sempre di una piccola minoranza", spiega l'allenatore del ...

Lo spot di Juve-Inter: razzismo, risse, noia. L'Europa è lontana La Gazzetta dello Sport

Importante la decisione presa sul caso Lukaku e sui cori di discriminazione razziale rivolti dalla curva bianconera all'attaccante dell'Inter nell'andata di Coppa Italia Juve-Inter. Gara Soc. JUVENTUS ...Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo dopo la rissa da far west avvenuta nel finale di Juventus-Inter, gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Questi i verdetti: Romelu Lukaku è ...