Juventus-Inter, due responsabili individuati per i cori a Lukaku – Sky (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano i primi risultati delle indagini dopo Juventus-Inter, dove Romelu Lukaku è stato bersaglio di beceri cori razzisti. Secondo Sky Sport, infatti, sarebbero stati individuati due tifosi responsabili. individuati – Primi risultati dalle indagini dopo quanto accaduto a Romelu Lukaku in Juventus-Inter. La società bianconera, infatti, avrebbe individuato due tifosi protagonisti di frasi e gesti razzisti nei confronti dell’attaccante belga. Il club avrebbe deciso di bandirli dallo Stadium. Intanto è confermata la chiusura della curva in vista della sfida contro il Napoli (vedi articolo). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano i primi risultati delle indagini dopo, dove Romeluè stato bersaglio di becerirazzisti. Secondo Sky Sport, infatti, sarebbero statidue tifosi– Primi risultati dalle indagini dopo quanto accaduto a Romeluin. La società bianconera, infatti, avrebbe individuato due tifosi protagonisti di frasi e gesti razzisti nei confronti dell’attaccante belga. Il club avrebbe deciso di bandirli dallo Stadium. Intanto è confermata la chiusura della curva in vista della sfida contro il Napoli (vedi articolo).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - sportface2016 : #JuventusInter, #Cuadrado ringrazia Gesù sui social. Tanti insulti, anche commenti razzisti sotto al post - forumJuventus : Ogni episodio di razzismo va condannato! ?? La #Juventus lo fa da sempre! La cosa triste, invece, è notare come pers… - loris_assi : @CalcioFinanza #Lolito e #Inter da una parte e #Juventus dalla parte opposta rendono palese la differenza fra avere… - GianniVaretto : RT @theMilanZone_: ???? Gerry #Cardinale sarà presente a San Siro in occasione dell’andata dei quarti di #ChampionsLeague contro il Napoli. O… -