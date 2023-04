Juventus-Inter di Coppa Italia non è ancora finita: squalifiche e ricorsi (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo l’acceso finale di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia disputatasi martedì 4 aprile all’Allianz Stadium di Torino. Romelu Lukaku, già ammonito, esulta sotto la curva bianconera in modo giudicato provocatorio dall’arbitro Massa che estrae un secondo cartellino giallo per il belga e di conseguenza lo espelle. Per lui è stata applicata la sanzione automatica in caso di cartellino rosso da doppia ammonizione: una giornata, da scontarsi in Coppa. Lukaku aveva risposto a degli ululati razzisti provenienti dagli spalti dello Stadium: un comportamento che ha portato alla chiusura per un turno della Tribuna Sud dell’impianto bianconero. Una squalifica da scontarsi nel prossimo turno casalingo, che sarà il 23 aprile contro il Napoli. Al ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo l’acceso finale di, semifinale di andata didisputatasi martedì 4 aprile all’Allianz Stadium di Torino. Romelu Lukaku, già ammonito, esulta sotto la curva bianconera in modo giudicato provocatorio dall’arbitro Massa che estrae un secondo cartellino giallo per il belga e di conseguenza lo espelle. Per lui è stata applicata la sanzione automatica in caso di cartellino rosso da doppia ammonizione: una giornata, da scontarsi in. Lukaku aveva risposto a degli ululati razzisti provenienti dagli spalti dello Stadium: un comportamento che ha portato alla chiusura per un turno della Tribuna Sud dell’impianto bianconero. Una squalifica da scontarsi nel prossimo turno casalingo, che sarà il 23 aprile contro il Napoli. Al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #JuventusInter, #Cuadrado ringrazia Gesù sui social. Tanti insulti, anche commenti razzisti sotto al post - forumJuventus : Ogni episodio di razzismo va condannato! ?? La #Juventus lo fa da sempre! La cosa triste, invece, è notare come pers… - tuttosport : ? #Cuadrado, insulti razzisti sui social dopo #JuventusInter #JuveInter #CoppaItaliaFrecciarossa #Tuttosport… - piranhakitten : RT @simonej1897: Roma-Cagliari-Napoli-Fiorentina-Inter-Spezia-Lazio-Juventus 8 squadre, 8 episodi di razzismo; 6 di queste non fanno nulla… - cosimosimone2 : RT @lilloterra: San Siro, curva Inter, Inter Juventus... Cori contro Pogba! Li non era razzismo! Giustizia sportiva a corrente alternata...… -