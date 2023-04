Juventus-Inter | Cobolli Gigli | “Tifosi e giocatori ingiustificabili | imparino da Del Piero”

(Di giovedì 6 aprile 2023) “è sempre una partita molto tesa. Sono totalmente, così come i, che dovrebbero imparare da Del, il quale non reagiva mai alle provocazioni avversarie”. A dichiararlo è l’ex presidente dei bianconeri Giovannivenuto a 1 Station Radio.parla poi del futuro di un ex come Antonio Conte, spesso associato nuovamente alla panchina delladopo il divorzio dal Tottenham: “Stimo Conte, sia per le qualità tecniche che gestionali del gruppo, ma non credo nelle minestre riscaldate. Inoltre, con Antonio ci si è lasciati male, anche se Agnelli non è più presidente”. “Sono dell’idea – prosegue – che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - sportface2016 : #JuventusInter, #Cuadrado ringrazia Gesù sui social. Tanti insulti, anche commenti razzisti sotto al post - forumJuventus : Ogni episodio di razzismo va condannato! ?? La #Juventus lo fa da sempre! La cosa triste, invece, è notare come pers… - 11contro11 : Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo: stangata per Cuadrado #Inter #Juventus #SerieA #11contro11 - JuventusUn : #JuveInter, stangata UFFICIALE: maxi squalifica e tribuna chiusa! I DETTAGLI ?? -

Iniziano le tre squadre impegnate in Champions: l'va a Salerno, il Napoli a Lecce mentre il Milan ospita l'Empoli. Sabato il resto della giornata che si concluderà con Lazio -. Andiamo ...... Juan Cuadrado () sarà squalificato per tre turni. Una giornata di squalifica per Samir Handanovic (), Emanuel Aiwu (Cremonese) e Romelu Lukaku (). Inoltre la Tribuna Sud dello ...Pugno di ferro del Giudice sportivo dopo quanto avvenuto martedì sera allo Stadium tra. Tre giornate di squalifica per Juan Cuadrado , due per la rissa finale e una in quanto ammonito e diffidato, una sola per Samir Handanovic , espulso per la lite proprio con il ...

Giudice Sportivo Juve-Inter, le decisioni su Cuadrado, Handanovic e Lukaku Tuttosport

La decisione è stata presa dal giudice sportivo in conseguenza degli insulti razzisti verso l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, arrivati dalla curva della Juventus nell’andata della semifinale di ...La curva sud dell’Allianz Stadium chiusa per una gara. E’ la sanzione del giudice sportivo alla Juventus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all’attaccante belga dell’Inter Lukaku nella ...