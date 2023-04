Juventus-Inter, 10 anni fuori dallo stadio per un minorenne – Sky (Di giovedì 6 aprile 2023) Juventus-Inter è stata una spiacevole partita, sia per le prestazioni delle due squadre che per i cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Paolo Aghemo ha dato un aggiornamento da Sky Sport sulle punizioni date ai responsabili. CORI – I cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku hanno generato conseguenze, il Giudice Sportivo non ha lasciato passare l’episodio. Paolo Aghemo ha dato aggiornamenti sulla Juventus da Sky Sport: «La Juventus attraverso i suoi uffici e con un’operazione certosina è riuscita ad individuare i responsabili dei cori contro Lukaku su un video pubblicato su Twitter. I due individui erano nel primo anello della Curva Sud, hanno discriminato il giocatore con epiteti razzisti e sono un maggiorenne ed un minorenne. In collaborazione con la Questura la Juventus applicherà per ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)è stata una spiacevole partita, sia per le prestazioni delle due squadre che per i cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Paolo Aghemo ha dato un aggiornamento da Sky Sport sulle punizioni date ai responsabili. CORI – I cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku hanno generato conseguenze, il Giudice Sportivo non ha lasciato passare l’episodio. Paolo Aghemo ha dato aggiornamenti sullada Sky Sport: «Laattraverso i suoi uffici e con un’operazione certosina è riuscita ad individuare i responsabili dei cori contro Lukaku su un video pubblicato su Twitter. I due individui erano nel primo anello della Curva Sud, hanno discriminato il giocatore con epiteti razzisti e sono un maggiorenne ed un. In collaborazione con la Questura laapplicherà per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - sportface2016 : #JuventusInter, #Cuadrado ringrazia Gesù sui social. Tanti insulti, anche commenti razzisti sotto al post - forumJuventus : Ogni episodio di razzismo va condannato! ?? La #Juventus lo fa da sempre! La cosa triste, invece, è notare come pers… - iownjd : RT @sportmediaset: Roc Nation, messaggio agli italiani: 'Basta razzismo, siete meglio di così' #rocnation #lukaku #juventus #inter #razzis… - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: Giudice sportivo: curva Sud #Juventus chiusa per un turno; tre giornate in #CoppaItalia a #Cuadrado, una ad #Handanovic… -