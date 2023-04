Juventus | disposta anche la chiusura della curva contro il Napoli

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sono arrivate nel pomeriggio le decisioni del Giudice Sportivo riguardo quanto successo nel finale di-Inter, soprattutto per quanto riguarda i giocatori espulsi (vedi QUI). Per la prossima sfida di campionato in casail, difatti, laresterà chiusa.CHIUSA – Dopo la squalifica di tre giornate di Juan Cuadrado (pochissime) oltre Samir Handanovic e Romelu Lukaku, il Giudice Sportivo ha sanzionato lacon “l’obbligo i disputare una gara con il settore denominato ‘Tribuna Sud’, primo anello, privo di spettatori” per cori razzisti nei confronti dell’attaccante belga. Motivo per cui, La Tribuna Sud dello Stadium – cioè il primo anello-, rimarrà vuota per il prossimo turno casalingo, in programma il 23 ...

Una giornata di squalifica è stata disposta anche per Lukaku, 'per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario'. Sono queste le decisioni del giudice sportivo in seguito agli episodi in campo che si sono verificati al termine di Juventus-Inter, gara di Coppa Italia.

Tre giornate di squalifica a Cuadrado, e una ad Handanovic. Sono queste le decisioni del giudice sportivo in seguito agli episodi in campo che si sono verificati al termine di Juventus-Inter.