Juventus: Bonucci recuperato, Pogba si allena in gruppo (Di giovedì 6 aprile 2023) Posta in archivio la sfida d’andata di Coppa Italia contro l’Inter e relative polemiche, la Juventus prosegue il suo percorso d’avvicinamento all’impegno di campionato contro la Lazio, in programma sabato alle 20:45. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha lavorato in mattinata sui campi del JTC Continassa focalizzandosi su esercitazioni tecniche per costruzione della manovra sotto pressing e combinazioni d’attacco per la conclusione su cross. Per la partita contro gli uomini di Sarri dovrebbero essere regolarmente a disposizione anche Federico Chiesa, già rientrato martedì per la gara di Coppa Italia contro l’Inter, e Leonardo Bonucci, che è tornato ad allenarsi con i compagni. In gruppo stamani si è allenato anche Paul Pogba. Chi mancherà sarà Moise Keane, ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Posta in archivio la sfida d’andata di Coppa Italia contro l’Inter e relative polemiche, laprosegue il suo percorso d’avvicinamento all’impegno di campionato contro la Lazio, in programma sabato alle 20:45. La squadrata da Massimiliano Allegri ha lavorato in mattinata sui campi del JTC Continassa focalizzandosi su esercitazioni tecniche per costruzione della manovra sotto pressing e combinazioni d’attacco per la conclusione su cross. Per la partita contro gli uomini di Sarri dovrebbero essere regolarmente a disposizione anche Federico Chiesa, già rientrato martedì per la gara di Coppa Italia contro l’Inter, e Leonardo, che è tornato adrsi con i compagni. Instamani si èto anche Paul. Chi mancherà sarà Moise Keane, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Continassa: #Bonucci e #Pogba si sono allenati in gruppo. Per la prima volta in questa stagione #Allegri potrebbe a… - ZZiliani : È anzi talmente alto il grado di consapevolezza dei giocatori che #Bonucci esterna la sua insicurezza e il suo scet… - GiovaAlbanese : Continassa: #Milik, #AlexSandro e #Miretti oggi hanno svolto tutto l'allenamento con la squadra. Per #Bonucci ancor… - sportface2016 : #Juventus: #Bonucci recuperato, #Pogba si allena in gruppo verso la #Lazio - macsismo : ?? gioco con la tua squadra del cuore: Juventus - Giocatore che detesto: Bonucci - Giocatore sopravalutato: Kostic… -