Juve, un turno di stop alla curva per razzismo: 'Cori e grida discriminanti contro Lukaku' (Di giovedì 6 aprile 2023) La curva della Juventus è stata squalificata per un turno, durante il quale dovrà rimanere chiusa, considerato che "come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cosimomarinell2 : RT @GiovanniCorte97: Lazio Roma: cori razzisti, settore chiuso, pena sospesa. Roma Samp: cori contro Stankovic, €8000 di multa. Napoli Mila… - Ceruzeko : Curva Juve chiusa per un turno. Praticamente come sempre. - QdSit : Cori razzisti contro Lukaku, curva Juve chiusa per un turno - Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - Curva della Juventus chiusa per una partita, tre giornate a Juan Cuadrado, una a testa per Sam… - blogsicilia : #notizie #sicilia Cori razzisti contro Lukaku, curva Juve chiusa per un turno - -