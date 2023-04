Juve | pronto il ricorso dopo le decisioni del Giudice Sportivo Ultime

(Di giovedì 6 aprile 2023) Laprepara illedelnei confronti di Cuadrado e della Curva Sud: leSono arrivate oggi ledelil caotico finale diInter di Coppa Italia. che hanno portato a tre turni di stop per Cuadrado e alla squalifica della curva per il prossimo match casalingo. Stando a quanto riportato dantusnews24.com, il club bianconero vuole richiedere gli atti per presentaresia per la lunga squalifica di Cuadrado che per la chiusura della curva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

