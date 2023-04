Juve-Inter, «Violento pugno di Cuadrado ad Handanovic», «Massa aggredito da un dirigente Inter» (Di giovedì 6 aprile 2023) La Stampa pubblica il contenuto del rapporto stilato dagli ispettori della Figc presenti all’Allianz Stadium per Juventus-Inter di Coppa Italia. Quattro pagine di allegati per gli ultimi dieci minuti di partita, ovvero dal fallo di Lukaku su Gatti, quando è cambiato il corso della gara, almeno per ciò che riguarda le dinamiche fuori dal campo. I tre ispettori hanno annotato tutto (tranne quanto accaduto negli spogliatoi, di cui non c’è traccia nel referto). Nel referto degli ispettori ci sono i ripetuti insulti discriminatori dei tifosi della Juventus contro Lukaku e anche la ricostruzione della rissa. Al triplice fischio di Massa, «iniziava un vigoroso confronto al termine del quale Cuadrado colpiva con un Violento pugno al volto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) La Stampa pubblica il contenuto del rapporto stilato dagli ispettori della Figc presenti all’Allianz Stadium perntus-di Coppa Italia. Quattro pagine di allegati per gli ultimi dieci minuti di partita, ovvero dal fallo di Lukaku su Gatti, quando è cambiato il corso della gara, almeno per ciò che riguarda le dinamiche fuori dal campo. I tre ispettori hanno annotato tutto (tranne quanto accaduto negli spogliatoi, di cui non c’è traccia nel referto). Nel referto degli ispettori ci sono i ripetuti insulti discriminatori dei tifosi dellantus contro Lukaku e anche la ricostruzione della rissa. Al triplice fischio di, «iniziava un vigoroso confronto al termine del qualecolpiva con unal volto ...

