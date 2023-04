Juve-Inter | tre giornate a Cuadrato e chiusa la curva bianconera

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il giudice sportivo Alessandro Zampone ha squalificato per treJuan Cuadrado dellantus. Un giornata è invece il provvedimento a carico degliisti Romelu Lukaku e Samir Handanovic. I provvedimenti arrivano dopo la partita di andata della semifinale di Coppa Italiantus-terminata con un parapiglia tra le due squadre dopo il rigore concesso all’ultimo minuto ai milanesi.Per “beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale” nei confronti di Lukaku, lantus dovrà giocare un turno con il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” privo di spettatori.Un turno di stop anche per Aiwu della Cremonese, espulso per il ‘mani’ volontario ieri contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Nuova Società.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - cmdotcom : #JuveInter: stangata per Cuadrado, un turno ad Handanovic e Lukaku #Juve #Inter #CoppaItaia - PanchinariPro : Juve-Inter, la partita delle eterne polemiche. Vi aspettiamo stasera alle 21:30 per parlare di quello che è succes… -

Quelle suerano le decisioni più attese, per quanto riguarda Cremonese - Fiorentina spiccano invece le multe comminate dal giudice sportivo Alessandro Zampone: 12mila euro ai viola per ...Sono queste le decisioni del giudice sportivo in seguito agli episodi in campo che si sono verificati al termine di Juventus -, gara di Coppa Italia. Per entrambi è stata disposta anche un ...Lukaku e Cuadrado in- calciomercato.itIN ...

Juve-Inter tra risse e razzismo: attesa per il Giudice Sportivo - Sportmediaset Sport Mediaset

Il giudice sportivo ha deciso di infliggere tre giorni di squalifica per il centrocampista colombiano della Juventus, Juan Cuadrado, una per Samir Handanovic, portiere dell'Inter, e una per Romelu ...28, nn. 1 e 4, CGS", spiega il giudice sportivo in merito alla gara JUventus-Inter valida per la semifinale di andata di Coppa Italia ...