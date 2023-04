Juve-Inter, scovati i due tifosi dietro gli insulti razzisti contro Lukaku: «Banditi per 10 anni dallo Stadium» – Il video (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono stati individuati i due tifosi della Juventus protagonisti del filmato, diventato virale, in cui insultano con frasi e gesti razzisti l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku durante la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Nel video si sentono i due ultras bianconeri apostrofare Lukaku con epiteti razzisti e imitare il verso di una scimmia. Secondo quanto riporta l’Ansa, la società bianconera ha segnalato alla Digos due nomi – un minorenne e un adulto – che sono stati Banditi dallo Juventus Stadium. Per il tifoso minorenne, il divieto di accesso avrà una durata di 10 anni, per l’adulto si tratta di una misura valida a vita. Il club bianconero, inoltre, ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono stati individuati i duedellantus protagonisti del filmato, diventato virale, in cui insultano con frasi e gestil’attaccante dell’Romeludurante la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Nelsi sentono i due ultras bianconeri apostrofarecon epitetie imitare il verso di una scimmia. Secondo quanto riporta l’Ansa, la società bianconera ha segnalato alla Digos due nomi – un minorenne e un adulto – che sono statintus. Per il tifoso minorenne, il divieto di accesso avrà una durata di 10, per l’adulto si tratta di una misura valida a vita. Il club bianconero, inoltre, ...

