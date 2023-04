Juve-Inter, nei referti degli ispettori Figc nessuna traccia di quanto accaduto negli spogliatoi (Di giovedì 6 aprile 2023) Nei referti degli ispettori della Figc presenti all’Allianz Stadium per Juventus-Inter, non ci sarebbe traccia di quello che è accaduto nel tunnel degli spogliatoi al termine della partita, dopo la rissa in campo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “E il «mistero» spogliatoi? Non sarebbe tale. Insomma la rissa del campo non avrebbe avuto una seconda puntata nella «pancia» dello stadio dove comunque erano presenti gli ispettori federali. Tutte le decisioni si riferiranno dunque alla zuffa di fine partita, ma nel momento «pubblico» visto che non ci sono state risultanze relative a un bis degli scontri in campo nonostante la «fuga» di qualche giocatore verso gli spogliatoi avesse fatto pensare al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Neidellapresenti all’Allianz Stadium perntus-, non ci sarebbedi quello che ènel tunnelspogliatoi al termine della partita, dopo la rissa in campo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “E il «mistero» spogliatoi? Non sarebbe tale. Insomma la rissa del campo non avrebbe avuto una seconda puntata nella «pancia» dello stadio dove comunque erano presenti glifederali. Tutte le decisioni si riferiranno dunque alla zuffa di fine partita, ma nel momento «pubblico» visto che non ci sono state risultanze relative a un bisscontri in campo nonostante la «fuga» di qualche giocatore verso gli spogliatoi avesse fatto pensare al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - mr_cambi : RT @willy_signori: Quelli che 3 settimane fa a San Siro hanno dato dello zingaro a Kostic, al prossimo Inter Juve saranno di nuovo in curva… - OmarDBorio : @Antonio89704611 @MCaronni l’inter deve chiedere scusa perché chi urlava “zingaro” a kostic sarà regolarmente al su… -