Juve - Inter, nei referti degli ispettori Figc nessuna traccia di quanto accaduto negli spogliatoi (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 'E il "mistero" spogliatoi? Non sarebbe tale. Insomma la rissa del campo non avrebbe avuto una seconda puntata nella "pancia" dello stadio dove comunque erano ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 'E il "mistero" spogliatoi? Non sarebbe tale. Insomma la rissa del campo non avrebbe avuto una seconda puntata nella "pancia" dello stadio dove comunque erano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - GianmarcoDaria : ??Juve-Inter, tra i sanzionati dovrebbe esserci anche il vice d.s. dell’Inter Dario Baccin, particolarmente agitato… - weloskigaspe1 : @Spina14_acm L hanno vinta squadre molto più scarse della sua Juve, Inter, barca e psg -