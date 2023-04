Juve-Inter, le decisioni del Giudice Sportivo (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano i provvedimenti ufficiali per quanto è accaduto nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter Il Giudice Sportivo si è ufficialmente espresso su quanto accaduto in Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. Tre giornate di squalifica per Juan Cuadrado, solo una per Handanovic e Lukaku. Inoltre, la curva sud della Juventus rimarrà chiusa nel match contro il Napoli per gli insulti razzisti contro l’attaccante belga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano i provvedimenti ufficiali per quanto è accaduto nella semifinale di Coppa Italia trantus edIlsi è ufficialmente espresso su quanto accaduto inntus-, semifinale d’andata di Coppa Italia. Tre giornate di squalifica per Juan Cuadrado, solo una per Handanovic e Lukaku. Inoltre, la curva sud dellantus rimarrà chiusa nel match contro il Napoli per gli insulti razzisti contro l’attaccante belga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - naptam_10 : Ed anche a sto giro ... Sono stati penalizzati questi poveri ladruncoli. ' - Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: Juve-Inter, tre giornate di squalifica a Cuadrado: una a testa per Handanovic e Lukaku. Multa di 20mila euro al dirigent… -