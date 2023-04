Juve Inter, individuati i responsabili dei cori a Lukaku: la decisione del club (Di giovedì 6 aprile 2023) Juve Inter, individuati i responsabili dei cori razzisti verso Romelu Lukaku: ecco la decisione del club bianconero Stando a quanto riportato da Juventusnews24.com, sono stati individuati i due responsabili degli ululati ed insulti razzisti nei confronti di Lukaku, con le immagini già condivise con la Questura. Si tratta di un ragazzo minorenne, che sarà bandito per un decennio dall’impianto Juventino, e di un maggiorenne che sarà invece escluso per tutta la vita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023)deirazzisti verso Romelu: ecco ladelbianconero Stando a quanto riportato dantusnews24.com, sono statii duedegli ululati ed insulti razzisti nei confronti di, con le immagini già condivise con la Questura. Si tratta di un ragazzo minorenne, che sarà bandito per un decennio dall’impiantontino, e di un maggiorenne che sarà invece escluso per tutta la vita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - forumJuventus : Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamor… - DiegoDeLucaTwit : “Pugni”. Un film a puntate in bianconero. #JuveInter #Juve #Inter - matteo_nelli : RT @SimoneF95622025: @tancredipalmeri Spiega tu al mondo della mancata chiusura delle curve di Lazio, Roma, Spezia e Inter per cori razzist… - infoitsport : Juve multata dal Giudice Sportivo dopo l’Inter -