Juve-Inter, il rapporto degli ispettori: dai versi di scimmia al pugno di Cuadrado (Di giovedì 6 aprile 2023) Quattro pagine di allegati che si riempiono dall'ottantesimo minuto. Dal fallo di Lukaku su Gatti, il momento preciso in cui cambia in peggio il vento che spira sull'ultimo Juventus-Inter, i tre ispettori della Procura Federale – scrive l'edizione odierna de La Stampa – hanno annotato di tutto. Il rapporto degli inviati allo Stadium ravvisa che, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

